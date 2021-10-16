拚金融創新，金融業搶走捷徑試辦。金管會公布最新統計，截至2021年9月底止，金融業獲准以業務試辦方式，嘗試新種業務或營運模式者且成功上路者，銀行局已有7件、保險局8件，共16件完成試辦並持續開辦。就申請試辦案件來看，以保險業最積極，申請案量是銀行的2.5倍，但若以試辦成功率來看，銀行業成功率達八成，保險業只有三成。

銀行局指出，今年9月底有已有十件金融業務申請試辦、八件結束試辦，剩「國泰世華銀的環球貿易共享區塊鏈平台、國泰世華銀身份驗證」二件試辦中，但後來國泰世華銀身份驗證已終止試辦，而八件結束試辦案件中，除凱基銀行的身份驗證機制自行申請終止外，其餘七件都走完試辦程序持續開辦。

就申請項目來看，銀行業以身份認證或區塊鏈為主要方向，機器人理財、雲端支付也是熱門項目。

保險局統計，保險業務試辦申請25件、核准試辦9件、同意正式開辦則有8件。就申請項目來看，保險業主要申請試辦的方向包括：強化線上投保、理賠、身份認證等。

受疫情影響，遠距投保、視訊投保是今年保險熱門業務試辦項目。共八家申請試辦，其中，國泰人壽14日提早試辦成功，獲准開辦。

壽險公會負責的「理賠聯盟鏈」也吸引了11家產壽險公司加入。即是保戶在鏈上向其中一家保險公司申請理賠，鏈上有承保這名保戶作要保人的保險公司都會接到通知，保戶不用再一一申請。

目前核准試辦有9件包括：台壽ibon線上理賠申請、國泰南山產險UBI車險、和泰產險的理賠服務MID試辦作業、中壽行動投保結合生物辨識辦理遠距投保程序、富邦人壽視訊投保、全球人壽遠距投保、新壽客戶得選擇遠距投保的業務試辦、富邦產險的Next2U遠距招攬視訊驗身、台壽遠距投保。

證期局則表示，本來有二件申請試辦，即凱基證、凱基期申請手機做行動身份識別，但因交易所已放寬券商受理線上身份認證驗證方式，業者評估目前不需試辦，在2021年5月申請撤件，導致零申請案。

(時報資訊)