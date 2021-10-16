金管會納管虛擬通貨業，要求業者需主動遞出兩項洗錢防制法令遵循聲明書，市面上新台幣計價的三家交易平台配合度高，現代財富科技（Maicoin）、英屬維京群島商幣託科技（BitoPro）都表明會第一時間遞交聲明書。但金管會同時要求「經會計師複核」的內控稽核檢查表，因為「反洗錢會計師」簽證費昂貴，造成加密貨幣市場淘汰賽加速進行。
金管會9月30日函令虛擬通貨業者提供聲明書，其中洗防法令遵循聲明書須在11月底完成，另一份「防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度檢查表」要在2022年6月底完成聲明。即虛擬貨幣業者須繳納完兩階段聲明書，才算真正完成洗防與反資恐法令遵循。據悉，由於第二份稽核制度表須由會計師事務所複核，四大會計師事務所對於複核項目、審核標準等評判制度尚在討論與制定中。
金管會點名八家加密貨幣交易平台需依法、限時完成洗防法令遵循，業者必須通過「會員/客戶實名制」的第一關，才能繼續執行法遵事項，多家加密貨幣服務商礙於客戶不願配合、法遵成本昂貴等因素早於6月開始暫停服務，加密貨幣市場淘汰賽加速進行。業者形容，11月底需完成的聲明書只是「跨欄」，有法遵配置的合規業者應都能順利通過，接下來的會計師複核檢查表，由簽核會計師掌控，「球不在幣圈業者手上」。
業者端的自我準備，幣託科技於2019年即獲會計師事務所PwC（資誠會計）查核驗證，是全台第一家完成合法合規業者自律；Maicoin則攜手Deloitte、PwC完成KYC流程查核與AML健檢，內部「風控法遵與洗錢犯罪防治部門」已設立近三年，期盼此次能順利獲得會計師的複核。
根據國際上行規，要能簽核加密貨幣商財報、法遵的會計師事務所，需要兼具反洗錢師和會計師證照的雙證專業師，較常是會計師加考公認反洗錢師（CAMS），國際聯盟的四大會計師事務所各地分駐所配有少數人員，設定更高的服務費標準。需注意的是，國際加密貨幣交易平台透露，基於歐美監管機構態度趨嚴，四大會計師事務所因此「推掉（幣商）客戶」的機率也增加，在國際市場上目前已暫停相關服務。
(時報資訊)
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