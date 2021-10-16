劍橋大學13日公布最新研究顯示，中國官方加強管制加密通貨，迫使許多比特幣礦工轉移陣地，而這使得美國首度超越中國成為全球最大比特幣挖礦國家。

據劍橋大學替代金融中心（CCAF）數據顯示，截至7月為止，美國約佔全球比特幣挖礦算力（hashrate）的35.4％，較2020年9月暴增428％。「算力」指的是礦工整體挖礦運算能力。相較之下，中國算力比重大幅下滑，從去年9月的67％暴跌至零。

美國在比特幣挖礦產業強勢崛起，一切都得感謝中國。一年前，中國獨霸該領域、將其他對手遠遠耍在後頭，但北京當局去年春天開始全力掃蕩加密通貨，導致比特幣礦工集體搬家並出現「史上最大礦工移民潮」，許多人最終落腳美國。

美國成為比特幣礦工新家首選，背後原因眾多。首先，德州等地號稱擁有全球最低的能源價格，這對於極為耗能的挖礦產業十分重要，畢竟能源支出是礦工唯一變動成本、關乎獲利率高低。

其次，美國擁有豐富再生能源電力。華盛頓州如今已成為仰賴水力發電的挖礦農場聖地。紐約州水力發電量比起東岸任何一州都高。德州再生能源佔比逐步上揚，2019年約兩成電力來自於風力發電，對於太陽能發電的依賴也日益增加。

區塊鏈技術公司區塊流（Blockstream）執行長貝克（Adam Back）認為，礦工改用零碳排的潔淨能源挖礦，有助於扭轉「比特幣傷害地球環境」的不良形象。

貝克表示：「挖礦業對於價格十分敏感，礦工總是尋求最便宜的能源，而這通常代表的是再生能源。石化燃料另有其他成本，像是開採、煉製與運輸支出等。」

最後，德州等部分州政府官員對加密通貨抱持友善態度，且當地相關基建設施完善，令礦工享受便宜能源成本，還能獲得溫暖對待。

(時報資訊)