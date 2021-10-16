英國央行金融穩定事業副總裁康利夫（Jon Cunliffe）警告，若監管機關沒有儘快發布嚴格規範，加密貨幣市場可能引發全球金融危機。

康利夫在一場演說提到加密貨幣資產市場驚人成長，從五年前160億美元暴增到現在的2.3兆美元，令人聯想到2008年1.2兆美元的次級房貸市場及其後引發的金融危機。

他說：「當金融系統裡某個東西迅速成長，而且未受太多規範，金融穩定機關就必須多加留意。」

康利夫也指出，政府與監管單位對於新資產的態度必須謹慎，但不要過度反應或貼上「危險」標籤，而加密貨幣技術將有利於金融服務大幅提升。

他認為，雖然目前加密資產的金融穩定風險有限，但其應用已是金融穩定的一大隱憂，因為加密資產多數「沒有內在價值，而且易受價格修正的波及」。

全球兩大加密貨幣比特幣與以太幣價格向來波動劇烈，今年稍早曾大跌逾30％，許多外部因素都牽動價格暴漲暴跌，例如特斯拉執行長穆斯克的言論、或是中國政府打壓，皆令價格走勢難以捉摸。

康利夫的說法也與英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）先前評論相互呼應。貝利5月警告，由於加密貨幣資產缺乏「內在價值」，投資者進場前應該做好血本無歸的心理準備。

康利夫表示，倘若加密貨幣市場持續以目前速度擴展，金融穩定的風險就可能迅速增長，但風險規模取決於監管機關與政府因應速度。

他提到，過去五年，比特幣單日重挫10％的情況曾發生將近30次，單日最大跌幅曾高達近40％。

儘管全球許多監管機關已開始著手建立政策架構，藉此管理不斷膨脹的加密資產，但康利夫強調這是刻不容緩的任務。他指出，假使加密貨幣持續擴大，與傳統金融市場更多融合，在爆發危機時可能造成整體市場衝擊，監管機構有必要管理不斷升溫的風險，確保系統擁有面對大幅修正的恢復力。

(時報資訊)