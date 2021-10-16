從2016年以來，為了落實新南向政策，每年都舉辦的「玉山論壇」，並邀請新南向國家的各界人士來台參訪，今年已經是第五屆。與去年線上論壇不同的是，今年取視訊和實體雙軌並行，主題是「以韌實力重啟共同進步的優先議程」（Resetting Priorities of Progress with Resilience）。在台灣正式遞出加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的申請後，澳洲前總理艾伯特（Tony Abbott AC）於「玉山論壇」發表演說，支持台灣和澳洲簽訂「經濟合作協定」、以及加入CPTPP。新南向政策在兩岸先後提出加入CPTPP，已經進入另一個階段，值得探討。

首先，行政院「經貿辦」的工作績效，影響新南向政策的成敗。雖然行政院「經貿談判辦公室」和「台灣亞洲交流基金會」，過去幾年一再強調，新南向政策並不是只有經濟貿易；然而，「人才培育」、「資源共享」、以及「區域鏈結」，相關「以人為本」的宗旨，終究不能繞過「經貿交流」的重大課題。中國大陸主導的RCEP《區域全面經濟夥伴關係協定》在去年底定，預計於2022年1月初生效。今年9月中國大陸提出加入CPTPP的申請，台灣政府隨後宣布申請加入。面對未來的挑戰，加入CPTPP的前景不明，缺乏雙邊和多邊自由貿易協定的對外經貿，高度仰賴與大陸的經貿往來。因此，兩岸關係的好壞，恐怕才是新南向政策成敗的關鍵。

其次，在當前的區域政經情勢下，我們對外經貿的談判，一直沒有獲得實質的進展。行政院「經貿辦」應該致力於與鄰近友我國家，洽簽具有實質意義的經濟合作／或經濟夥伴協定、以及投資協議／或（例如）電子商務協議。而迄今有夥伴協定關係的，只有紐西蘭和新加坡。有簽訂自由貿易協定的國家，三個在中美洲，一個在非洲。國家處境之艱困，可見一斑。有鑒於美國退出TPP後，目前並不是CPTPP的成員國，政府可以做的，當只有企求美國政府能夠大力協助，發揮對其他成員國家的影響力，在國際經貿組織的場域，與中國大陸競逐加入CPTPP。

再者，自立自強，期許行政院「經貿辦」做好基礎的經貿研究。「經貿辦」不應該只是一個純幕僚機構，除了每季彙整新南向政策的執行情形，還應該是對外經貿的研究平台，扮演比外貿協會更有學術性，比中經院和台經院更有權威性的角色。以今年上半年為例，核准新南向國家來台投資的件數共有255件，投（增）資金額 2.97億美元，年增率57.5％，其中投資額較大者，是泰國、新加坡和澳洲。這樣的投資成績單，在今年10月，澳洲執政黨的前總理艾伯特來台參加「玉山論壇」之後，政府有必要加強與澳洲的經貿關係，清楚分別設定明年與新南向18國，「招商引資」（貿易與投資）的具體目標，特別是：跨國的清真產業商機、來台上市上櫃、來台設置新創園區、以及台灣的工程輸出。

最後，與時俱進、瞬息萬變的區域經貿發展情勢，是新南向政策無法迴避、真正的重大課題。值此艱困的外在環境，政府的有限資源，不應該分散到新南向的18個國家，而應重點發展。南向6國，以印度為首，殆無疑義。東南亞10國當中，人口2.8億的印尼，經濟發展程度最高的新加坡，馬來西亞、以及提供國際移工、人口1億上下的菲律賓和越南，加上中南半島大國的泰國，都應該成為重點耕耘的國家。

此次澳洲前總理到訪，給予國人的啟示是，因應當前國際形勢的演變，在對的時間，邀訪對的人，對於彼此都有好處。展望未來，賡續性的邀訪各國前正副總統／總理、或擔任過各國部會首長的人士，到台進行有聚焦、設定好的政策範疇與討論題綱，進行學術性、半官方／半公開性質的座談會，基於宏觀視野與區域格局，提供更加實際的對策與建言。

從蔡總統就任以來的四年半，最重大的經貿政策，始於新南向政策的正式啟動。值得關注的是，兩岸先後提出加入CPTPP的申請要求，受到不同國家元首的表示歡迎。日本做為CPTPP今年的輪值主席，新任首相岸田文雄雖然表示歡迎台灣的加入，但還需要10月31日眾議院大選的肯認；而且自民黨勝選後，再兩個月就要交棒給明年的輪值主席，已經表達歡迎中國大陸加入的新加坡總理李顯龍。而明年，台灣必須要面對的，則還有RCEP的正式運行。由於區域經貿組織對於台灣外貿而言，至關重要，朝野都要做好應有的準備。

(時報資訊)