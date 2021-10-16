從2016年以來，為了落實新南向政策，每年都舉辦的「玉山論壇」，並邀請新南向國家的各界人士來台參訪，今年已經是第五屆。與去年線上論壇不同的是，今年取視訊和實體雙軌並行，主題是「以韌實力重啟共同進步的優先議程」（Resetting Priorities of Progress with Resilience）。在台灣正式遞出加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的申請後，澳洲前總理艾伯特（Tony Abbott AC）於「玉山論壇」發表演說，支持台灣和澳洲簽訂「經濟合作協定」、以及加入CPTPP。新南向政策在兩岸先後提出加入CPTPP，已經進入另一個階段，值得探討。
首先，行政院「經貿辦」的工作績效，影響新南向政策的成敗。雖然行政院「經貿談判辦公室」和「台灣亞洲交流基金會」，過去幾年一再強調，新南向政策並不是只有經濟貿易；然而，「人才培育」、「資源共享」、以及「區域鏈結」，相關「以人為本」的宗旨，終究不能繞過「經貿交流」的重大課題。中國大陸主導的RCEP《區域全面經濟夥伴關係協定》在去年底定，預計於2022年1月初生效。今年9月中國大陸提出加入CPTPP的申請，台灣政府隨後宣布申請加入。面對未來的挑戰，加入CPTPP的前景不明，缺乏雙邊和多邊自由貿易協定的對外經貿，高度仰賴與大陸的經貿往來。因此，兩岸關係的好壞，恐怕才是新南向政策成敗的關鍵。
其次，在當前的區域政經情勢下，我們對外經貿的談判，一直沒有獲得實質的進展。行政院「經貿辦」應該致力於與鄰近友我國家，洽簽具有實質意義的經濟合作／或經濟夥伴協定、以及投資協議／或（例如）電子商務協議。而迄今有夥伴協定關係的，只有紐西蘭和新加坡。有簽訂自由貿易協定的國家，三個在中美洲，一個在非洲。國家處境之艱困，可見一斑。有鑒於美國退出TPP後，目前並不是CPTPP的成員國，政府可以做的，當只有企求美國政府能夠大力協助，發揮對其他成員國家的影響力，在國際經貿組織的場域，與中國大陸競逐加入CPTPP。
再者，自立自強，期許行政院「經貿辦」做好基礎的經貿研究。「經貿辦」不應該只是一個純幕僚機構，除了每季彙整新南向政策的執行情形，還應該是對外經貿的研究平台，扮演比外貿協會更有學術性，比中經院和台經院更有權威性的角色。以今年上半年為例，核准新南向國家來台投資的件數共有255件，投（增）資金額 2.97億美元，年增率57.5％，其中投資額較大者，是泰國、新加坡和澳洲。這樣的投資成績單，在今年10月，澳洲執政黨的前總理艾伯特來台參加「玉山論壇」之後，政府有必要加強與澳洲的經貿關係，清楚分別設定明年與新南向18國，「招商引資」（貿易與投資）的具體目標，特別是：跨國的清真產業商機、來台上市上櫃、來台設置新創園區、以及台灣的工程輸出。
最後，與時俱進、瞬息萬變的區域經貿發展情勢，是新南向政策無法迴避、真正的重大課題。值此艱困的外在環境，政府的有限資源，不應該分散到新南向的18個國家，而應重點發展。南向6國，以印度為首，殆無疑義。東南亞10國當中，人口2.8億的印尼，經濟發展程度最高的新加坡，馬來西亞、以及提供國際移工、人口1億上下的菲律賓和越南，加上中南半島大國的泰國，都應該成為重點耕耘的國家。
此次澳洲前總理到訪，給予國人的啟示是，因應當前國際形勢的演變，在對的時間，邀訪對的人，對於彼此都有好處。展望未來，賡續性的邀訪各國前正副總統／總理、或擔任過各國部會首長的人士，到台進行有聚焦、設定好的政策範疇與討論題綱，進行學術性、半官方／半公開性質的座談會，基於宏觀視野與區域格局，提供更加實際的對策與建言。
從蔡總統就任以來的四年半，最重大的經貿政策，始於新南向政策的正式啟動。值得關注的是，兩岸先後提出加入CPTPP的申請要求，受到不同國家元首的表示歡迎。日本做為CPTPP今年的輪值主席，新任首相岸田文雄雖然表示歡迎台灣的加入，但還需要10月31日眾議院大選的肯認；而且自民黨勝選後，再兩個月就要交棒給明年的輪值主席，已經表達歡迎中國大陸加入的新加坡總理李顯龍。而明年，台灣必須要面對的，則還有RCEP的正式運行。由於區域經貿組織對於台灣外貿而言，至關重要，朝野都要做好應有的準備。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：