在中美貿易高層相繼釋出善意後，雙方新一輪貿易談判可望近期展開。對新一輪談判重點，美國貿易代表戴琪14日表示，將聚焦在中國大陸履行美中第一階段貿易協議的成效。
戴琪10月4日在華府智庫演講，向中方釋出豁免部分大陸商品關稅和重啟雙方對話的善意訊號。隨後戴琪與中國國務院副總理劉鶴在9日通話，先就第一階段貿易協議的落實情況，進行初步溝通，還討論了加強雙邊經貿合作和往來，並同意透過協商解決雙方關切問題。
戴琪14日在瑞士日內瓦談及美中貿易議題時表示，中國未履行美中第一階段貿易協議的採購承諾，這正是她在與中國對話時需要提出的議題，拜登政府也正尋求新方式，應對中國及美中競爭關係。對於她與劉鶴9日的通話，戴琪認為這是「好的開始」，但她強調，美國將使用「任何可用的工具」，促進美國人民的經濟利益。
對於劉鶴和戴琪9日的通話，中國官方也視為正面訊號。官方聲明指出，劉鶴與戴琪在通話中，雙方認為中美經貿關係對兩國和世界都非常重要，應該加強雙邊經貿往來與合作，並對於中美經貿協議的實施情況交換意見。此外，雙邊同意透過協商解決彼此的合理關切，中國也針對取消加徵關稅和制裁提出交涉。
戴琪4日在華府智庫的演講中，公布了拜登政府對中貿易政策方針，其中，美方尤其關注中國在「美中第一階段貿易協議」簽下的採購承諾未達目標。此外，戴琪表示，美國不排除針對中國農業、鋼鐵和半導體等行業的巨額補貼，啟動美國前總統川普曾祭出的「301調查」。
根據雙方第一階段貿易協議，中方同意在2017年基礎上，於2020年和2021年向美國增加採購2,000億美元商品和服務。但彼得森國際經濟研究所（PIIE）的數據顯示，截至2021年8月，美國實際對中出口產品僅為雙方協議目標的62％，實際採購額仍然落後。（相關新聞見A7）
(時報資訊)
#中美貿易
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