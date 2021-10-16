台灣東洋2020年爭取代理德國BNT疫苗計畫破局，引發外界有內線交易的疑慮，全案經過一年多的調查，士林地檢署15日採取行動，指揮調查局台北市調處等單位，兵分26路搜索東洋總部等處，並約談總經理施俊良等多名高階主管共26人。而前行政院長、現任東洋董事長林全，並未被列為約談的對象。
士林地檢署15日進行大規模的搜索、約談行動，主要是要釐清重大訊息傳遞過程，以及買賣股票的細節，目前全案朝向證券交易法內線交易罪嫌的方向偵辦。
東洋對此表示，堅持公司治理，將配合檢調進行調查，若有員工涉及違法事項，不論層級多高，一律嚴懲不貸。
東洋是在2020年10月12日當天，由林全、施俊良等高階主管一起召開記者會，並發布重訊公告取得德國BioNTech（BNT）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗有條件授權，預計將引進最多3,000萬劑疫苗，但同年11月3日再度對外公開表示，授權條件未成就，已通知BNT終止洽談授權疫苗。
在宣布取得疫苗代理授權到破局這段期間，東洋股價大洗三溫暖，10/12股價69.5元，隔天以76.4元跳空漲停，而後連拉兩根漲停後，股價在15日來到高點90.3元隨即下殺，並爆3萬張大量，11月3日談判破局後，股價跳空跌停。
由於疫苗代理案爭議不斷，加上股價波動太大，11/13林全親上火線召開記者會說明。林全表示，他最痛恨的就是坑殺股民的人，絕不會內線交易。而發布重訊那天交易爆量，自己直覺有出現內線交易的可能性，只是當初參與該案除東洋少數幹部，還有CDC、BNT及大陸藥業台灣代理人，他懷疑股價波動和外部人有關；因此，請大家不要再質疑東洋是「買空賣空、沒有實力、內線交易」，沒有這樣的事情，不要讓外人看笑話。
不過據了解，東洋此次被檢調約談的「9人」，包括總經理施俊良、公共事務部協理殷為瑩、重症醫療事業群副總經理屈志源、協理吳士中、專員許志遠、資深經理林盈秀、產品專員詹宜婷、助理徐雅柔、職員郭聰進，涉嫌在東洋代理BNT疫苗破局的重訊曝光前，提早獲利了結，15日均以嫌疑人身分訊問。（相關新聞見A4）
(時報資訊)
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