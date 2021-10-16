市場人士看好美國監管機關可能核准首檔比特幣期貨ETF，帶動比特幣近日不斷走高，15日（周五）一舉飆破5.9萬美元，創半年來新高，直逼6萬美元關卡。

根據Coinbase資料，比特幣價格15日歐美盤中突破60,000美元，過去24小時大漲4.70％，寫下4月17日以來最高價位，也進一步接近今年4月締造的64,895美元的歷史高點。

外界預期美國證交會（SEC）未來兩周可能會通過數件比特幣ETF申請，包括ProShares、Valkyrie Investments、景順（Invesco）和VanEck皆已提出申請。一些分析師認為，SEC最快下周會核准至少一檔比特幣期貨ETF交易；加拿大、歐洲今年已推出加密貨幣ETF。

此外，SEC投資人教育辦公室14日（周四）也發布推文，提醒投資者在投資持有比特幣期貨合約的基金時，必須權衡風險與利益。此文一出，更引發比特幣粉絲熱烈討論，推測這是暗示首檔比特幣期貨ETF批准在即。

市場人士指出，因SEC對比特幣期貨ETF釋出支持訊息，令投資人信心大振，近日比特幣已經醞釀新一波漲勢。

SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）先前表達支持投資期貨合約的比特幣ETF，而非投資比特幣本身的ETF，這使外界解讀SEC核可比特幣期貨ETF機率頗高。

亞洲加密貨幣交易所AAX研究與策略部主任凱斯林（Ben Caselin）表示，「外界普遍預料美國比特幣ETF領域在第四季將出現重大進展。」他亦提到，SEC的最新推文，更進一步支撐15日漲勢。

Genesis Global Trading市場分析主管艾奇森（Noelle Acheson）提到，過去幾周機構投資人明顯加碼比特幣相關資產部位。（相關新聞見A2）

(時報資訊)