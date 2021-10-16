權值龍頭台積電法說報喜，激勵台股15日上演報復性反彈，大漲393點，迅速收復國慶連假後失土，朝萬七邁進。專家指出，投信等內資扛起這一波多頭大旗，上市櫃公司9月營收甫公布完畢，今年來累積營收持續繳出年增佳績，如台積電、智原、聯電等，在本周股價回檔時吸引投信勇於敲進，下周可望乘勝追擊、成為上攻萬七急行軍。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，晶圓代工龍頭台積電14日法說內容大幅優於市場預期，且看好2022年展望，將持續擴大全球生產據點，這化解市場對半導體產業訂單調整疑慮，為台股注入強心針，並有助改善近期市場過於保守、利多不漲的投資氛圍。而具產品規格升級的電子股與相關供應鏈，最有機會成為下波盤面領頭羊。

投信在本周行情低迷之際出現連買，雖15日單日小幅調節3億元，但本周累積買超仍達24.5億元，維持多頭態勢不變；針對今年來累積營收持續成長的個股中，投信最偏好台積電，15日單日仍站在買方，本周累積已買超9.17億元。

另有包括智原、聯電、元太、健策、聯詠、統一超、AES-KY、創意、旺宏、矽力-KY、同欣電、晶焱、環球晶、世芯-KY等共15檔，獲投信青睞，15日持續加碼、本周累積買超0.91～6.48億元不等，明顯由半導體拿下半邊天。

本土投顧龍頭出具報告指出，市場需求強，產能緊缺的狀況將持續至2022年，台積電第四季整體產能利用率維持高檔，將有助維繫毛利率表現；外資日前已紛紛調高台積電目標價，最高上看千元。

外資未偏廢二哥聯電，也出現目標價百元的呼聲。聯電啟動第四波漲價，11月平均漲幅一成，未來幾季可望持續享營收、毛利的上揚加乘，法人認為，聯電具備優異12吋成熟晶圓定價能力，可望助攻其第四季毛利率衝上38.6％、全年毛利率上看33％。

智原則是將在聯電漲價效應下，矽智財（IP）跟著進補。隨過去開案進入量產的動能強勁，法人預估，智原2021年特殊應用積體電路（ASIC）、委託設計（NRE）、IP三大業務年增幅皆有兩成水準。

（相關新聞見A3、B2）

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意