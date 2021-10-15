全球晶圓代工龍頭台積電14日繳出今年第三季財報，整體業績給出超乎外資預期的表現，就連第四季財測，認為營收與獲利將再創新高，毛利率也持續改善上揚，讓許多外資紛紛喊買，今年下半年以來持續看壞半導體前景的摩根士丹利，維持台積電股票評級「中立」，目標價580元。
台積電公布第三季財報，合併營收4146.7億元，季增11.4%、年增16.3%%，創新高紀錄；單季稅後純益1562.6億元，季增16.3%，同樣創高，每股純益6.03元，毛利率升至51.3%，接近財測高標，受惠於更好的後段製程獲利能力及技術組合；營業利益率41.2%，表現也優於預期。至於第四季財測，合併營收將達154-157 億美元，季增 3.5-5.5%，續創新高紀錄；毛利率估達 51-53%；營益率 39-41%；以美元計價，全年營收將成長 24%。
台積電指出，該公司的獲利能力6個因素主要是：領先的技術發展和量產、產品定價、降低成本、產能利用率、技術組合、以及不可控的匯率。台積電認為，長期維持50％以上毛利率是可達成的。台積電指出，在5G和HPC相關應用的產業大趨勢下，半導體潛在需求面臨結構性提升，為了滿足未來幾年對先進製程和特殊製程需求不斷提升的情況，2021年資本支出約為300億美元。
台積電也說明，該公司技術領先地位，掌握對於領先業界的先進製程及特殊製程技術的強勁需求，預計2021年、2022年將維持產能緊繃。但摩根士丹利認為，台積電調漲報價眾所皆知，但仍認為邏輯晶片已經步入下行循環，導致客戶砍單，成為台積電2022年盈利主要風險，也不利於台積電維持高本益比。
摩根士丹利認為，不能排除庫存修正的可能性，以2019年第一季為例，當時面臨智慧型手機與挖礦機訂單減少情況，台積電營收季減20%，預期2022年第一季也會有同樣情況。
時任台積電財務長何麗梅就在2019年首季財測指出，由於大環境景氣不佳，供應鏈庫存水位過高等問題影響，預估台積電當季營收季減21.9%~22.9%，創下2008年金融危機以來單季衰退第三高。當時台積電除了面對智慧型手機需求下滑，還有光阻劑異常事件，導致晶圓報廢數量多過預期，台積電事發後預估，當季營收減少5.5億美元(約170億元新台幣)，財測營收下修4%，每股盈餘(EPS)減0.42元，全年EPS減0.08元。
台積電2019年第一季合併營收最終落在2187億元新台幣，年減11.8%，季減24.5%，稅後純益及每股盈餘則均季減31.6%，稅後純益年減38.6%。台積電當時說明，受到全球經濟環境衰退導致終端市場需求減弱、客戶因應半導體供應鏈庫存過剩的情況而調整庫存、以及高階行動裝置產品的季節性因素等影響，光阻劑異常事件對2019年第一季營收淨影響，約3.5%。
不過，仍有外資看好台積電前景，市場雖浮現庫存、產業循環見頂等疑慮，但在各項產品需求強勁、晶圓代工擴產速度有限等因素下，里昂證券、匯豐證券以及瑞銀皆給出台積電股票評級「買進」，目標價分別為825元、730元、710元；摩根大通、麥格理證券、瑞士信貸給出台積電股票評級「優於大盤」，目標價分別為800元、785.3元、700元。
至於高盛證券在法說前夕，給出台積電合理目標價1014元，為外資圈最高者，花旗環球證券930元居次，但在樂觀情境分析下，最高來到1180元，加上Aletheia資本對台積電目標價1000元，市場對於台積電甚至是晶圓代工市場偏多看待。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：