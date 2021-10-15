第一銀行公告，15日董事會通過，一銀忠孝大樓擬依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」申請改建，契約種類為自地委建，未來將作為自用辦公大樓。
另外，一銀15日董事會通過，擬申請無擔保一般順位外幣金融債 券發行額度10億美元、無擔保長期次順位金融債券發行額度新臺幣100億元。
一銀指出，擬申請無擔保一般順位外幣金融債券發行額度10億美元，發行總額為10億美元(或等值外幣)，得於核准後十年內於發行總額內循環發行，發行期間為30年以內之無擔保一般順位金融債券，視市場及一銀的資金狀況而定。
此外，發行利率將視當時市場狀況而定。未來募得價款之用途及運用計畫為配合業務發展需要，充實外幣中長期資金來源。
一銀指出，循環發行金融債券包括連結衍生性金融商品，實際循環發行總額及期間以金融監督管理委員會核准內容為準。
而在擬申請無擔保長期次順位金融債券發行額度新臺幣100億元方面，發行期間為30年期以內之無擔保長期次順位金融債券，發行利率將視當時市場狀況而定，而募得價款之用途及運用計畫為維持資本適足率，提升中長期資金穩定來源並支應業務發展。
未來一銀將向金融監督管理委員會申請發行額度，經核准後視實際需要一次或分次發行。
(時報資訊)
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