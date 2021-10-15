因應全球空運市場急速成長，長榮航空新購入的第6架波音777F貨機15日抵台亮相，在取得適航證明後就可以投入貨運行列。
這架機身編號B-16787的777F貨機由波音公司飛行員駕駛，從該公司位於西雅圖的民用飛機製造總部艾弗雷特（Everett）起飛，15日下午17時48分抵達桃園機場，貨機落地後停靠614外接駁機坪，地勤人員隨即進入機艙消毒，美籍機組員下機後，隨即走上接駁車離開，並搭乘當晚的長榮班機返美。
長榮航空表示，後疫情時代全球貨運艙位持續緊繃，為了擴大貨運能量，除了現有5架777F貨機外，新購3架777F貨機（含此次抵台者）也將在今年第4季全數交機，預計將投入歐美亞航線佈局，全力搶攻疫苗及高科技產品的載運商機。
此外，由於各國港口嚴重塞船，海轉空貨物載運供不應求，航空貨運價量持續看好，根據國際航空運輸協會預估，2021年的全球貨運量將超越2019年的水準，貨運運價可望維持在相對高檔，因此全年貨運營收可望再創新高。
777F貨機是目前全球最大型的雙引擎全貨機，載貨能力高達102公噸，滿載航程上看5000海浬，配置與長榮航空現有的34架777-300ER客機同款發動機，不但降低維修成本，機組人員的調度也更具彈性。
(時報資訊)
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