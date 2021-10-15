經濟部15日再添7家企業共斥資近53億元擴大投資台灣。今稜企業為製造與銷售汽車冷卻系統及雨刷系統廠，供應給汽車售後零件市場，斥資13億元擴大投資台灣生產線，在苗栗銅鑼中興工業區，增置汽車水箱風扇、汽車水壺及重型卡車水壺等產線與擴充倉儲，並導入ERP與機聯網系統，朝智慧製造邁進。
截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,022家企業超過1兆3,640億元投資，預估創造11萬5,282個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有229家台商投資約8,598億元，創造7萬2,979個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引676家中小企業投資約2,849億元，帶來2萬6,148個本國就業機會，後續尚有45企業排隊待審。
新和生物科技瞄準醫療產業與輻射加工製造市場，主要以電子束、X光子照射、滅菌確效及輻射質變產品。除醫療器材滅菌製造外，相關輻照技術亦可用於航太、機械、半導體等領域。受美中貿易戰影響，在陸子公司受到衝擊，再加上近年疫情肆虐，用於隔離衣及防護裝備之相關醫療器材滅菌需求攀升，為此招募18名本國員工，計劃斥資逾9億元，在苗栗縣銅鑼科學園區興建輻照滅菌工廠，增設兩條智慧化生產線，導入數位管理智慧技術元素，達成生產資訊可視化、自動故障預測與自動排程等效能，晉升成為國際級醫療設備整合供應商，為第一線醫療人員最堅實的後盾。
今稜企業為製造與銷售汽車冷卻系統及雨刷系統廠，供應給汽車售後零件市場，以自有品牌「CHIN LANG」行銷國際，也是少數亞洲廠商，成功打入知名北美重型卡車集團PACCAR的供應鏈。自美中貿易戰開始，北美汽車市場客戶逐要求轉移生產基地至台灣，為此計劃招募本國員工31名，斥資13億元擴大投資台灣生產線，在苗栗銅鑼中興工業區，增置汽車水箱風扇、汽車水壺及重型卡車水壺等產線與擴充倉儲，並導入ERP與機聯網系統，朝智慧製造邁進，持續拓展國際潛在客戶，擴大銷售版圖。
某車用零配件商，早期赴陸投資，與德國、日本大廠共同研發產品，成功打入日本、歐美與東南亞等市場。自美中貿易戰後，為配合顧客需求，將產線移回台灣，預計未來兩岸採分工製造，讓大陸廠生產中低價位產品，台灣廠則以發展高附加價值產品為主，為此計劃斥資逾12億元在台南永康區興建廠房，導入ERP、APS、MES、揀貨系統與辨識系統等，強化生產技術，藉此同時跨入電動車領域，奠定全球銷售實力基礎，也為國內增加130個就業機會。
(時報資訊)
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