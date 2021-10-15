金融機構及財金公司為協助社會大眾辦理「高雄城中城火災事故捐助」，集結各界愛心捐款，自2021年10月14日起至高雄市政府停止收受該項捐款止，凡經由金融資訊系統跨行匯款服務，捐款至救助金專戶「高雄銀行公庫部(銀行代碼：0161028)，帳號：102103031319，戶名：高雄市政府社會局社會救助金專戶」，並於匯款單備註欄上註明「1014城中城火災事故案」，一律免跨行匯款手續費。

財金公司謹向罹難者敬致哀悼，並向傷者及其家屬致意，同時捐款150萬元，以善盡社會責任，協助罹難者家屬、傷者與家屬共渡難關。

財金公司並籲請民眾慎防不肖份子藉機進行詐騙，如有疑問可洽各金融機構，或洽財金公司客服電話(02)2630-1400。

(時報資訊)