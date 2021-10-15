全球晶圓代工龍頭台積電周四(14日)召開法說會，總裁魏哲家宣布外界盛傳已久的日本設廠投資案，預計2022年開始建廠，初步規劃以22/28奈米特殊製程為主，將於2024年量產，在此之前，已經在日本引發熱烈討論，日本政界也對此表示歡迎。相較之下，台積電赴美國亞利桑那州投資設廠，雖然當地政府通過預算補助，但至今美國半導體補助520億美元還沒下來，英特爾也投書要求更多補助。

據《日經中文網》在台積電周四(14日)法說前報導，台積電計畫與Sony在熊本縣投入8000億日圓(約2160億元新台幣)規模資金，根據先前資料顯示，將建立生產CMOS影像感測器(CIS)，預計日本政府將補助一半，至少也有超過千億元新台幣的規模。日本首相岸田文雄則是在法說後的晚間記者會透露，預計今後會在經濟對策，針對台積電這種投資額1兆日圓的大型民間投資編列補助預算。

日本經濟產業大臣荻生田光一在周五閣員會議後舉行的記者會對此表示歡迎，就安保、建構半導體供應鏈穩定等議題上，荻生田光一認為台積電赴日相當重要，能填補日本先進半導體缺失的一塊，也就是邏輯晶片。至於對台積電的補助，荻生田光一表示之後會討論，有必要將採取與其他國家匹敵的半導體補助措施，迅速確保必要的預算能給出，以及將分數年支付援助框架。

台積電董事會今年2月決議，將在日本投資設立100%持股子公司，實收資本額不超過186億日圓，用來進行3DIC材料研究，預計坐落在茨城縣南部的筑波市。如今晶圓廠也將在日本興建，也成為去年以來繼美國亞利桑那州、大陸南京後，台積電從台灣這個占有90%晶圓產能外移的案例，這也是跟著全球各國半導體自給自足、或是臨近需求市場方便供應的計畫之一。

至於台積電去年5月宣布赴美國亞利桑那州投資設廠，用以生產5奈米製程，將在2021年至2029年投入120億美元，預計在2024年量產。亞利桑那州首府鳳凰城去年間11月18日以9票贊成0票反對，無異議通過台積電開發協議。內容指出，台積電將在當地投資120億美元，興建5奈米晶圓廠，最快明年初動土興建，2024年進入量產。鳳凰城則將由市府資金提撥2.05億美元，用於改善道路及水源等基礎建設。

台積電美國新廠今年上半年開始動工，首批250名員工招募完成，其中有部分新進員工將來台灣的台積電南科廠培訓為期1年半的時間，訓練結束後將返回鳳凰城。

不過，隨著全球晶片荒在今年迅速延燒，拜登政府找來相關業者三度召開半導體峰會，拜登政府同時要求美國商務部提出強化供應鏈報告，最終在6月發布250頁報告顯示，指名80次台灣，日本也被提到多次，其中大陸被提500多次，一同被劃入與大陸相同等級的國安威脅，也顯示美國打算重塑半導體供應鏈型態。

早在今年5月，外媒指出，台積電可能在亞利桑那州擴廠，再興建5座晶圓廠，知情人士表示，這投資是美國所要求的，但未透露更多細節。對此，台積電表示，不評論市場傳言，亞利桑那州投資案按照原定計畫進行，第一期廠房5奈米製程將在2024年量產。

然而，美國半導體巨頭英特爾新任執行長Pat Gelsinger宣布 IDM 2.0戰略，並重返晶圓代工業務。台積電從發展初期就替英特爾代工生產產品，去年英特爾宣布7奈米製程發表時程延宕，台積電有機會奪下大單，但在Pat Gelsinger上任並宣稱持續晶圓代工業務發展後，美國是否更有意願扶持美國本土企業就成為關鍵。

Pat Gelsinger甚至在6月投書媒體，喊話希望高達520億美元的政府補助，表示補助在美設廠、卻不把技術、IP專利權留在美國的外企，外界認為這就是指台積電，引發市場譁然，資深半導體分析師陸行之就指出，認為英特爾打從心裡沒把台積電當合作夥伴，使用台積電代工也只是暫時逼不得已，另外一面則是不斷遊說美國政府不要補助台積電，那去美國設廠也做個樣板廠就好，不需要熱臉貼冷屁股。

據《日經中文網》也指出，美國眾議院相關法案連半導體補貼內容都沒有納入，沒有任何進展下，台積電從宣布設廠到現在1年半以來，隨著3年1000億美元資本支出目標出爐，營運壓力與日俱增，加上目前要回應美國商務部26道題目，包括晶片庫存以及銷售數據等幾項被視為商業機密，藉此解決晶片荒，台積電也說明絕對不會交出客戶機密資料。

面對美國強硬要求卻又給不出更多補助，外國財經媒體專欄作家高燦鳴表示，美國作法明顯與產業脫節，若想要徹底解決供應鏈瓶頸，應該重新與台灣、南韓以及歐洲建立供應鏈聯盟才是正解，而非逼迫半導體業者交出機密資料。

(時報資訊)

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