國內金融機構15日開始接受店家兌領紙本振興五倍券，在政府事先簡化兌付流程並加強宣導，配合各兌付金融機構充分準備及採取分流措施下，整體兌付過程順暢。根據五倍券經理行臺灣銀行初步統計，截至15日下午3時30分止，各兌付金融機構兌付五倍券總張數約498萬張、總金額約26億元。
財政部說明，五倍券兌領期限至2022年6月30日止，兌付期間長達8個半月，國內各銀行、郵局、信用合作社、農（漁）會信用部，全臺超過6,200個服務據點，均提供兌領服務，收到五倍券的店家不用急著兌領，可以循環使用，以創造更多經濟效益。欲前往兌領之店家，可先洽詢往來金融機構應備文件，並先填好兌領單資料，以加速完成兌領。
為利外界瞭解五倍券兌領相關資訊，財政部網站「刺激消費齊振興」專區，已設置「紙本振興五倍券兌領程序」專屬網頁，提供懶人包、宣導影片、相關新聞稿及網站連結，並將逐日公告金融機構前一營業日兌付統計數據。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：