「共同富裕」是大陸的重要戰略方向，中共總書記、中國國家主席習近平日前詳述如何促進共同富裕，強調首先是鼓勵勤勞創新致富，防止社會階層固化，暢通向上流動通道，避免「內捲」、「躺平」。
求是雜誌15日刊登習近平8月中旬在中央財經委會議的講話節選表示，要堅決反對資本無序擴張，對敏感領域准入劃出負面清單，加強反壟斷監管，同時也要調動企業家積極性，促進各類資本規範健康發展。
習近平指出，在大力發揮公有制經濟重要作用同時，「促進非公有制經濟健康發展、非公有制經濟人士健康成長」。這無疑將進一步緩解資本市場疑慮，有助於恢復民營部門信心。
文章強調，要堅持循序漸進，不是所有人都同時富裕，也不是所有地區同時達到一個富裕水準，不同人群不僅實現富裕的程度有高有低，時間上也會有先有後，不同地區富裕程度還會存在一定差異，不可能齊頭並進。
(時報資訊)
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