「共同富裕」是大陸的重要戰略方向，中共總書記、中國國家主席習近平日前詳述如何促進共同富裕，強調首先是鼓勵勤勞創新致富，防止社會階層固化，暢通向上流動通道，避免「內捲」、「躺平」。

求是雜誌15日刊登習近平8月中旬在中央財經委會議的講話節選表示，要堅決反對資本無序擴張，對敏感領域准入劃出負面清單，加強反壟斷監管，同時也要調動企業家積極性，促進各類資本規範健康發展。

習近平指出，在大力發揮公有制經濟重要作用同時，「促進非公有制經濟健康發展、非公有制經濟人士健康成長」。這無疑將進一步緩解資本市場疑慮，有助於恢復民營部門信心。

文章強調，要堅持循序漸進，不是所有人都同時富裕，也不是所有地區同時達到一個富裕水準，不同人群不僅實現富裕的程度有高有低，時間上也會有先有後，不同地區富裕程度還會存在一定差異，不可能齊頭並進。

(時報資訊)

#習近平 #共同富裕 #大陸

主要市場指數

紐約道瓊
34912.56 +534.75(1.56%)
05:00
S&P500
4438.26 +74.46(1.71%)
05:00
Nasdaq
14823.43 +251.79(1.73%)
05:16
費半指數
3291.24 +98.48(3.08%)
05:16
日經225
29068.63 +517.70(1.81%)
14:15
南韓KOSPI
3015.06 +26.42(0.88%)
14:30
香港恆生
25251.52 +288.93(1.16%)
14:51
上證指數
3571.09 +12.81(0.36%)
14:51
深圳成指
14407.04 +65.66(0.46%)
14:51
英國FTSE
7207.71 0.00(0.00%)
10/14
法國CAC
6685.21 0.00(0.00%)
00:05
德國DAX
15462.72 +213.34(1.40%)
10/14

延伸閱讀