是方電訊(6561)15日舉辦全新IDC中心動工典禮，總統蔡英文親臨現場，中華電信董事長謝繼茂會後接受媒體聯訪時表示，國內及國際大咖對於IDC機房的需求相當大，中華電規畫未來2～3年新建IDC中心共2～3座，總投資金額百億元左右。

板橋IDC是國內最高等級也是規模最大的IDC中心，由於需求強勁，已多次分階段擴建，總投資金額超過150億元，目前已滿載。謝繼茂強調，疫情推升雲端及IDC需求，國內及國際大咖企業對於台灣IDC機房的需求比想像的大，加上中美貿易戰使得原本香港做為亞太訊務交換中心的地位產生改變，台灣未來將扮演亞太訊務數據交換中心重要地位，這些因素均促成台灣企業擴建IDC機房的速度比預期想像的來得快，也使得中華電信決定加速IDC擴建計畫。

謝繼茂強調，2022年投資IDC機房占整體資本支出的比重將提高，全新IDC中心將在2021年完成規畫，2022年興建，最快2023年提供服務，目前確定投資的幾處IDC中心，包括台北市在內的北部地區至少興建2座IDC中心。

是方電訊是中華電信轉投資子公司，總統蔡英文致詞時表示，是方第4棟新機房兼具綠建築與智慧建築雙重特色，不僅順應新生代5G、AI的高速聯網潮流，未來正式加入營運後，預期吸引更多國際及雲端業者來台設置機房，成立區域服務中心，增強台灣對外網路服務的韌性，也將提升台灣成為東亞數位匯流及AI雲端商務應用中心的關鍵地位。

(時報資訊)

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