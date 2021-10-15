高雄城中城大火案，壽險業已緊急啟動保戶關懷機制，派人到現場協助保戶安置、加速理賠及提供慰問金，目前已有七家壽險公司查到有自家保戶在大火中傷亡，如國泰人壽有7名保戶不幸身故、10位受傷，已先理賠或提供慰問金246萬元；南山人壽則有2位保戶身故、4位受傷，身故理賠金約164萬元。

另外如富邦人壽有1位保戶不幸身故、4位受傷；新光人壽有3位保戶不幸罹難、1位受傷；中國人壽及遠雄人壽各有1位保戶身故，2位保戶受傷；全球人壽亦查到其有1位保戶在大火中身故，及4位受傷。

除了加速理賠及部分公司有提供住院預付金或醫療理賠預付金外，各壽險公司都針對城中城保戶提供慰問金，最高是身故每人10萬元慰問金，加護病房每人6萬元，一般病房每人2萬元，如南山人壽、富邦人壽及中國人壽，中壽及富壽對受傷未住院者分別提供2千或5千元的慰問金。

南山人壽對非保戶亦提供慰問金，身故每位5萬元、加護病房3萬元、一般病房1萬元；另外對保戶及非保戶都提供安家補償慰問金，即房屋已焚毀致無法居住者提供慰問金5萬元。

另外如國壽、新壽、全球人壽、遠雄人壽等，對其身故保戶每位提供慰問金5萬元，受傷住院慰問金5千到2.5萬元不等。

各家壽險公司都派員到高雄現場或醫院等提供保戶必要的協助，加速理賠、提供慰問金或墊付住院費用等，另外壽險公司亦提供此次城中城大火受影響的保戶，如保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸本金緩繳、保單補發免工本費等各類措施，以協助保戶度過此次難關。

(時報資訊)

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