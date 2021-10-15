新冠疫情推波助瀾下，全球資金加速湧向健康醫療領域，其中，AI醫療在今年上半年的投融資金額較去年成長1.2倍，創史上新高紀錄。第一金投信指出，除了疫情因素外，人口結構老齡化，及科技進步延長人類壽命，將為醫療產業帶來龐大新商機，長期投資前景可期。
根據CB Insights統計，今年上半年，全球健康醫療產業的投融資金額達668億美元，較去年同期成長92％；其中，AI醫療的金額為52.7億美元，年成長122％。
第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，新冠疫情爆發後，投資人目光全面轉向健康醫療領域。即便目前疫苗大量施打，情況略有緩和，醫療產業的吸引力，不減反增。尤其是結合創新科技技術的AI醫療，獲得前所未見的關注。
所謂AI醫療，就是運用AI人工智慧提供醫療服務，或協助醫療用品、藥物開發，例如：AI智慧診斷、醫療影像辨識、AI輔助藥物開發、疾病預防和健康管理、遠距醫療、AI虛擬醫生助理、醫療大數據分析等。
以今年上半年來說，與AI醫療相關的大型投融資案至少5件，包括：英國手術機器人公司CMR Surgical和人工智慧輔助藥物開發公司Exscientia、美國減重和慢性病管理平台Noom與遠距醫療公司Ro、大陸線上問診平台「妙手醫生」等，獲投資金額都超過4.5億美元。
常李奕翰表示，由於疫情的推波助瀾，加上戰後嬰兒潮進入退休高峰期，全球人口結構走向老齡化，以及醫療技術進步，延長人類壽命，高齡化趨勢來臨，都讓AI醫療商機大量湧現，長期投資趨勢確立。
(時報資訊)
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