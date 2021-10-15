在「擇優出貨」策略下，成衣大廠聚陽(1477)公告累計今年前三季的稅前獲利25.56億元，年增21.2％，每股稅前獲利10.85元。聚陽指出，第四季在遞延出貨及全力加班生產下，營運表現可望呈現淡季不淡。

受到船期延誤影響，聚陽9月營收24.92億元，呈月、年雙減，聚陽指出，9月營運主要貨物已遞延到10月出貨。

越南產能約占整體產能4成的聚陽，由於越南疫情轉穩，且疫苗施打率提升，聚陽指出，各地工廠持續復工，旗下永隆廠10月稼動率將如預期回升至7成、8成。

聚陽累計前三季合併營收212.34億元，仍有12.5％的年成長。依過往幾年的營運軌跡，第三季一向是聚陽每年營收獲利的高峰；聚陽表示，第三季因受到越南疫情影響，當地工廠被迫停產或減產，造成營運旺季不旺，但隨著越南等東南亞市場疫情趨緩、產線復工，訂單將遞延到第四季出貨，預期第四季營運將淡季不淡，仍有機會衝上全年營運高峰。

手中訂單無虞，聚陽表示，第四季將持續「擇優出貨」策略，以平均單價較高、高階訂單優先出貨，來提升當季營業毛利率及營益率。

全球疫情趨緩，依目前終端市場對服飾需求的火熱，加上品牌服飾廠庫存水位一般普遍都偏低；聚陽預期，疫情過後，2022年在新舊客戶數及下單量都有增加和成長空間下，明年營運前景還是審慎樂觀期待。

(時報資訊)

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