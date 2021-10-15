證交所統計，累計今年年初開盤迄10月15日止共190個交易日，集中市場總成交值為78.08兆元，續寫歷史新高，若第四季量能不要持續萎縮，全年上千95～100億元；累計今年來日均值為4,109.55億元，股票成交量周轉率為170.41％。
證交所統計，10月15日台股收盤指數收盤為16,781點，周漲140.76點，漲幅0.85％，產業別指數方面，漲幅以電器電纜類指數上漲4.52％最大，跌幅以航運類指數下跌5.01％最大。
本周集中交易市場成交值為1.09兆元，全體上市股票成交值為1.05兆元，股票成交量週轉率為2.07％；本周成交值前三高產業為：半導體類3,577.07億元，占全體上市股票交易金額34.1％；航運類2,216.06億元，占比21.13％；電子零組件類767.64億元，占比7.32％。
本周成交量周轉率前三高產業為：化學工業類16.25％、航運類8.2％、電機機械類4.42％。
另外，至10月15日止，全體上市公司市場為51.61兆元，周市值增加4,291.07億元，增幅約為0.84％。
(時報資訊)
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