英國央行金融穩定事業副總裁康利夫（Jon Cunliffe）警告，若監管機關沒有儘快發布嚴格規範，加密貨幣市場可能引發全球金融危機。
康利夫在一場演說提到加密貨幣資產市場驚人的成長，從5年前的160億美元暴增到現在的2.3兆美元，令人聯想到2008年1.2兆美元的次級房貸市場。
他說：「當金融系統裡某個東西迅速成長，而且未受太多規範，金融穩定機關就必須多加留意。」
康利夫也指出，政府與監管單位對於新的資產的態度必須謹慎，但不要過度反應或貼上「危險」標籤，而加密貨幣技術將有利於金融服務大幅提升。
他認為，雖然目前加密資產的金融穩定風險有限，但其應用已是金融穩定的一大隱憂，因為加密資產多數「沒有內在價值，而且易受價格修正的波及」。
全球兩大加密貨幣比特幣與以太幣價格向來波動劇烈，今年稍早曾大跌逾30％，許多外部因素都牽動價格暴漲暴跌，例如特斯拉執行長穆斯克的言論、或是中國政府打壓，皆令價格走勢難以捉摸。
他提到，過去五年，比特幣單日重挫10％的情況曾發生將近30次，單日最大跌幅曾高達近40％。
全球許多監管機關已開始著手建立政策架構，藉此管理不斷膨脹的加密資產，但康利夫強調，這是刻不容緩的任務。
(時報資訊)
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