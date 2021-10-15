台灣東洋今遭檢調兵分多路，大規模搜索，約談總經理施俊良等多名主管與員工到案說明；台灣東洋傍晚以聲明稿的方式表示，檢調對公司共計12名主管及員工進行搜查，這個舉動令公司感到意外與震驚，但仍會堅持一貫落實公司治理原則，將配合檢調調查，期望早日水落實出。
台灣東洋去年10月取得德國BNT疫苗在台代理權前，雖然後來破局，但過程中股票交易爆量，因疑似有12人涉嫌炒股，即在東洋代理BNT破局前，分頭提早獲利了結，士林地檢署今天指揮調查局台北市調查處全台大搜索。
台灣東洋解釋，去年引進BNT疫苗是為了協助政府預防疫情，並非為了增加公司獲利，雖然事後因故未能引進疫苗，但在引進過程中，因涉及代理商、供應商以及與主管機關溝通等，會議人數眾多，本公司也向員工鄭重宣示，不得有利用此消息買賣股票的內線交易行為。
去年10月12日，台灣東洋公司股票出現異常交易及股價有大幅波動後，公司隨即對公司內部經理人進行清查，並未查獲有提前利用此消息買賣股票的情形，因此，檢調今天對公司共計12名主管及員工進行搜查，公司感到意外與震驚。
台灣東洋公司強調，將全力配合檢調的調查，期待檢調早日查清事實，若萬一真有員工涉及內線交易，不論層級多高一律嚴懲不貸。
(時報資訊)
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