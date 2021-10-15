新光三越旗下beautySTAGE美麗台從線上走入線下，繼去年起陸續於台中、桃園、台北南西店展店之後，15日首次跨出館外進駐中和環球購物中心一樓，開出全台最大店，集結30個專櫃品牌選物店，預計明年持續展四店，且繼續與其他百貨商場通路品牌合作。
專櫃化妝品牌選物店已成全球零售趨勢；新光三越副總歐陽惠強調，主要是進攻30歲以下年輕族群，去年9月，beautySTAGE美麗台從線上走入線下，首家實體店於新光三越台中中港店首發登場，打破品牌界限的全新銷售模式、首創AR智慧數位試妝、現場專業SUPER美妝師提供跨品牌建議，開幕以來吸引20至35歲廣大年輕族群朝聖，一年來吸收逾三萬人次會員，其中逾六成為30歲以下年輕族群，成功達標。
今年，beautySTAGE美麗台持續展店，繼4月進駐桃園青埔新光影城店、台北南西店之後，有鑑於擴展新北美妝市場的機會點，beautySTAGE美麗台第4家實體店首度跨足新北，並與環球購物中心攜手合作推出新北首發店共集結30家美妝品牌、超過3,000項百貨專櫃商品，為新北百貨美妝市場注入全新消費體驗。
beautySTAGE美麗台環球中和店除延攬一線美妝重量級品牌之外，更首度網羅3大百貨獨家國際與名人自創品牌，包括網路討論度高的韓國全新概念潔淨美妝品牌LAUNDRYOU、嚴選獲歐盟有機無毒的質優品牌OUI ORGANIC、時尚名模王心恬自創香氛品牌NAMUA那木瓦等，此外還有小凱老師自創KAIBEAUTY、韓國ALLURE美妝大獎仙人掌護膚HUXLEY等，與天然保養品－Neal`s Yard、Erbaviva、melvita、Oui Organic、INGENI新肌霓等；講究「週週上新品、月月有新貨 」，搶攻「快美妝」市場。
(時報資訊)
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