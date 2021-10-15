氣動元件大廠亞德客-KY以償還銀行貸款為由，今年辦理10,975張現金增資案，每股發行價格718元，今(15)日宣布，應收股款78.8005億元，全數收足股款，是亞德客成立以來最大募資案，新股預定10月20日上市交易。
亞德客日前遭日系外資以大陸實施限電措施，大陸經濟成長放緩，辦理現金增資將稀釋獲利等由，將目標價由1,300元下修至1,060元。隨後亞德客出面澄清，亞德客是大陸優先供電企業，僅廣東佛山廠9月底配合當地政府停工1天，隨後改為休假日，大陸十一長假也提前至4～7開工，生產出貨未受限電影響。大陸廣東佛山及浙江寧波兩地工廠設備稼動率110％，產能滿載狀態，第四季線性滑軌出貨大幅成長。
亞德客前三季合併營收新台幣196.32億元，勝過去年度191.03億元，締造營收史上新高紀錄，歐系、日系及美系外資7日陸續出具最新報告，全接受亞德客官方解釋，尤其大陸持續擴建5G基地台、自動化設備需求熱度未減，全改給亞德客正面投資評等，麥格理證券也提高亞德客評等至優於大盤；亞系外資也將亞德客評等從中立調高優於大盤表現。
外資看好亞德客後市發展，承銷券商又採包銷制，順利完成現金增資募資。
(時報資訊)
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