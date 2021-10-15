台灣東洋去年10月爭取代理BNT疫苗，雖然事後破局，檢調掌握總經理施俊良在內的公司高層10餘人，利用這項利多內線交易炒股票，原本每天1000多張交易量，爆增到每天3、4萬張。（陳信翰攝） 台灣東洋去年10月爭取代理BNT疫苗，雖然事後破局，檢調掌握總經理施俊良在內的公司高層10餘人，利用這項利多內線交易炒股票，原本每天1000多張交易量，爆增到每天3、4萬張，包括施俊良、公共事務部協理殷為瑩、重症醫療事業群副總屈志源等12人，疑似共組「炒股集團」，不法獲利超過3000多萬，目前均以嫌疑人身分應訊中，據了解董事長林全並未涉入此案。

前行政院長林全擔任董事長的台灣東洋公司，去年10月12日曾對外發表重大消息，指公司正與德國藥廠洽談BNT疫苗授權，可望引進3000萬劑，東洋股價也應聲飆漲，但11月3日，公司又表示計畫生變，已終止洽談，股價隨之跌落。

士林地檢署接獲檢舉，指這20多天來，東洋股票有大量買賣的狀況，在公布談授權後，東洋股價由67元飆至90元，疑有內部高層涉及內線交易，當時金管會主委黃天牧也表示情況有異，已請櫃買中心進行調查。

據指出，東洋內部高層很早就掌握洽談BNT的訊息，以總經理施俊良為首的「炒股集團」，透過親友大量買入自家公司股票，並在11月3日前後獲利了結不斷拋出，不法獲利超過3000餘萬。

據指出，東洋在洽談疫苗消息曝光前，每天交易量只有1000多張，但利多曝光後，隨著股價持續飆升，每日交易量動輒高達3、4萬張，計畫終止後價錢也跌回70多元，

士林地檢署去年11月接獲民眾告發，分案調查後，發現總經理施俊良在內的高層，確有內線交易情形，15日由主任檢察官陳彥章、檢察官胡原碩，持搜索票前往台灣東洋公司及犯罪嫌疑人基隆市、雙北、新竹、台中、高雄等26處執行搜索，另通知犯罪嫌疑人等26名到案，目前正在偵訊中。

(時報資訊)

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