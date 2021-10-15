美股出現多個月來的最佳表現，主因美國四大銀行美國銀行、摩根士丹利、富國與花旗財報亮眼，通膨數據趨緩，以及初領失業金人數低於預期和前值，而且是去年3月以來首次低於30萬人，還有台積電第三季營收和獲利雙創高，估計第四季營收續創新高，季增上看5.5％。

外資現貨買超278億，期貨淨空單增加至17,650口。自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性偏多格局，賣權OI大於買權OI之差距為1萬9,000餘口，今天賣權OI增量明顯較多，是買權OI增量的10倍之多。

群益期貨指出，外資現貨作多，期貨空單增加一些，自營商選擇權中性態勢，月選中性偏多，整體籌碼面中性格局。技術面台股低檔仍然有撐，且台積電獲利不錯，擺脫市場對需求減弱陰霾，短線的拉回仍可偏多操作台股。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意