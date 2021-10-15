【時報記者張漢綺台北報導】由於進入傳統消費旺季，且振興5倍券正式上路，台灣連鎖家具龍頭詩肯(6195)樂觀看待第4季營運，預期營運可望一路旺到年底，詩肯表示，第4季可望是全年營運高峰。
民俗月的消費淡季已過，且台灣本土疫情趨緩，房市交易熱絡，帶動家具需求，詩肯9月合併營收1.94億元，月增27.62%，年增6.48%，累計1到9月合併營收達16.43億元，年增12.76%，創歷年同期新高。
在新加坡NOVA部分，詩肯表示，9月受到馬來西亞因疫情擴散採取的封鎖措施影響、進貨遞延的新加坡NOVA，在馬國復工後進貨狀況也已經恢復正常，銷售業績同步成長，預期第4季可望持續加溫。
截至9月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有79、49、3店，共131店。
展望第4季，詩肯表示，消費旺季到來，百貨週年慶陸續開跑，原本就是零售產業最旺的一季，而台灣疫情已經連續多日「+0」，疫苗覆蓋率也逐漸提升，餐飲用餐限制解除，都讓民眾恐慌心理降至最低，更願意出門消費，且今年政府的振興五倍券領券與使用的時間點落在第四季，正好與旺季重疊，在雙重利多加持下，營運表現有望一路好到農曆年前。
詩肯持續尋找適合地點拓展複合店型外，日前也進駐環球購物中心A19商場，表現優於預期，而青埔屬於新興商圈，鄰近的新建案眾多，家具需求動能強，也可望持續挹注業績表現。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：