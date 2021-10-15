【時報記者張漢綺台北報導】由於進入傳統消費旺季，且振興5倍券正式上路，台灣連鎖家具龍頭詩肯(6195)樂觀看待第4季營運，預期營運可望一路旺到年底，詩肯表示，第4季可望是全年營運高峰。

民俗月的消費淡季已過，且台灣本土疫情趨緩，房市交易熱絡，帶動家具需求，詩肯9月合併營收1.94億元，月增27.62%，年增6.48%，累計1到9月合併營收達16.43億元，年增12.76%，創歷年同期新高。

在新加坡NOVA部分，詩肯表示，9月受到馬來西亞因疫情擴散採取的封鎖措施影響、進貨遞延的新加坡NOVA，在馬國復工後進貨狀況也已經恢復正常，銷售業績同步成長，預期第4季可望持續加溫。

截至9月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有79、49、3店，共131店。

展望第4季，詩肯表示，消費旺季到來，百貨週年慶陸續開跑，原本就是零售產業最旺的一季，而台灣疫情已經連續多日「+0」，疫苗覆蓋率也逐漸提升，餐飲用餐限制解除，都讓民眾恐慌心理降至最低，更願意出門消費，且今年政府的振興五倍券領券與使用的時間點落在第四季，正好與旺季重疊，在雙重利多加持下，營運表現有望一路好到農曆年前。

詩肯持續尋找適合地點拓展複合店型外，日前也進駐環球購物中心A19商場，表現優於預期，而青埔屬於新興商圈，鄰近的新建案眾多，家具需求動能強，也可望持續挹注業績表現。

(時報資訊)

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