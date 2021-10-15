【時報編譯張朝欽綜合外電報導】多名消息人士指出，中國主要能源公司正與美國出口商展開深入談判，以確保長期的液化天然氣(LNG)供應穩定性。天然氣價格飆升和中國境內電力短缺，加深了中國對燃料安全的顧慮。
據路透了解，至少有五家中國企業，包括中石化、中海油、浙江能源等大型國有企業，正與美國出口商進行談判，主要是對Cheniere Energy和Venture Global。
在2019年中美貿易大戰中，雙方天然氣貿易一度陷入停頓。新的談判可能讓中國大幅增加從美國進口液化天然氣。
一位在中國的消息人士指出，在歷經市場近期大幅波動之後，一些中國買家後悔沒有簽下足夠的長期供應合約。
由於談判是私下的，中方和美方相關企業拒絕發表評論。
據熟悉談判內情的人士表示，年底前會有更多的交易被簽訂，美國的供應現在很有吸引力。
與卡達(Qatar)和澳洲的石油相關供應相比，美國曾經是很昂貴，現在是更便宜。
亞洲現貨天然氣價格目前接近歷史新高，每mmBtu單位超過30美元。與油價掛鉤的長期液化天然氣交易的計算值約為每mmBtu單位10至11美元，不過兩種計算方法都會因為液化的成本、溢價，和遠期石油天然氣的預設價格而有所不同。
中國買家正在考量近期出貨量，以滿足今年冬天的需求，同時計算長期進口量，因為天然氣需求預定將在2035年穩定成長；在北京方面看來，天然氣是2060年實現碳中和目標的關鍵過渡燃料。
(時報資訊)
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