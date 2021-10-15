【時報記者任珮云台北報導】藍天(2362)今公告出售新北市三重的「藍天大樓」，包括土地約1,390.60坪、建物約13,281.99坪，交易總額41億元(含稅)，約每坪30萬8689元(含稅)，預計處分利益9.08億元。公司預估將於4Q入帳，對EPS的貢獻約1.5元。藍天上半年EPS為1.19元，而3Q營收表現優於2Q，全年EPS在活化資產的挹注下吃補，有助明年配息。
藍天出售「藍天大樓」，同時也簽訂了四層售後回租，回租4年。此外，今天的董事會也決定買回1萬張庫藏股，用以轉讓員工。
藍天今年雖受缺料影響，但筆電業務在電競市場起飛以及遠距商機發酵，動能強勁，前三季營收達193.38億元，年增31%，上半年EPS 1.19元，年增5.6倍。全年EPS在售樓挹注下，可望逾3.5元。
藍天在大陸的資訊大賣場百腦匯的承租率歷經新冠疫情後也逐漸回穩，目前藍天在大陸的商辦大樓還有40餘棟。
對於今天和全球人壽的廠辦交易，藍天表示:「買方快樂，賣方OK，雙方交易相當愉快。」至於實施庫藏股則是看好公司前景，並認為目前的股價過於委屈。
(時報資訊)
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