【時報-台北電】國泰金(2882)將於11月16日召開中英兩場線上法說，中文場14:30-15:30；英文場17:00-18:00，屆時公布110年度第三季營運概況。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#國泰金 #法說

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀