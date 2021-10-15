人民幣兌美元在岸價（CNY）15日收市升48個基點，升破6.43，續創6月17日以來新高，高見6.263。
香港信報報導，人民幣兌美元在岸價收報6.4291，較14日下午4時30分收報6.4339，升48個基點，漲幅為0.07％，較晚上11時30分最後成交價6.4404，走強113個基點。
離岸價（CNH）15日亦升破6.43，高見6.4222，截至下午4時49分，離岸價報6.4296，在岸價報6.4312。官方15日開出的中間價報6.4386，較14日報6.4414，漲28個基點。
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