台康生（6589）15日宣布，私募普通股現金增資50.32億元，全數資金到位。郭台銘的泛鴻海集團，由永齡資本控股、鴻準及鋐維三家吃下5.5萬張私募案，合計持股18.56％，躍居第一大股東。

此次私募案，鴻準精密投資金額25.16億元、永齡資本投資24.24億元、鋐維投資金額為9,150萬元。

台康生今年初完成乳癌生物相似藥臨床三期主要療效數據成功達標，符合美國及歐盟生物相等性標準，生產廠也已取得日本厚生勞動省PMDA查廠通過，美國FDA與歐盟EMA也將於明年進行查廠，且委託開發製造生產CDMO業務今年更擴大成長，成立至今持續雙引擎的商業模式，如今兩個引擎都已啟動，並帶動這一、兩年營收的快速成長。

台康生表示，此時的資金挹注將加速啟動全球策略布局，並擴大在生物相似藥產品線開發及委託開發暨製造服務CDMO雙軌事業版圖，在既有基礎下擴大多樣化產品與產線，連結並整合生物藥開發與生產之上、中、下游，並延伸至細胞及基因治療領域的基因送遞系統的開發及生產；除台灣既有布局外，也將積極展開國際間各種形式的合作、聯盟及併購的機會，打造台康生技成為全球生物藥的重要開發與生物藥品製造中心。

(時報資訊)

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