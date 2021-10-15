高雄市鹽埕區城中城大樓發生嚴重火災意外，造成重大死傷，由於受災罹難者多為低收戶及經濟弱勢民眾，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒15日表示，中國信託慈善基金會捐款新臺幣1,000萬元予高雄市政府社會局專款專用，協助弱勢者回復正常生活。
除了中信慈善基金會之外，兆豐金旗下兆豐慈善基金會也啟動急難救助，在第一時間捐款高雄市政府社會局「社會救助金專戶」新台幣300萬元，款項專款專用，將用於給予受災戶及罹難者慰問金，或協助傷患後續醫療等相關費用，提供罹難者家屬必要的經濟支持，希望能拋磚引玉，共同在此急難事件中，給予必要的協助。
此外各壽險公司也紛啟動緊急關懷措施。新光人壽表示，目前已知三位保戶不幸身故，身故給付91萬元，傷者一位，還在持續比對中。新壽也在第一時間成立緊急應變關懷小組，並立即由高雄地區多組同仁與調查員啟動保戶緊急關懷服務，針對傷亡保戶，主動派員到府服務，由專人與受災保戶家屬聯繫，協助辦理理賠等相關服務申請。
新光人壽並針對受傷與住院保戶分別發放1,000元與5,000元慰問金，加護病房保戶發放2.5萬元慰問金，不幸罹難的保戶則提供5萬元慰問金。
全球人壽也指出，秉持關懷保戶，已於第一時間啟動重大災害關懷機制，派員現場盡速了解傷亡名單與主動關懷傷亡保戶狀況，並提供慰問金及協助理賠事宜，亦提供4大關懷服務措施，包括「主動快速理賠」、「續期保費緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」及「申請補發保單免收手續費」等，以協助保戶度過難關，祈願傷者早日康復，與家屬盡快度過難關。
全球人壽表示，已派員關懷傷亡保戶狀況，提供全球人壽保戶慰問金，身故保戶每人5萬元新台幣（下同）；受傷保戶加護病房或負壓隔離病房2.5萬元、一般住院5千元、門診1千元，並提供4大關懷服務措施。
中國人壽則表示，為亡者哀悼，也祈願傷者早日康復，於事發第一時間成立「緊急應變關懷小組」，宣布提供保戶慰問金，不幸身故之保戶每人10萬元、加護病房治療之保戶每人6萬元、一般病房治療之保戶每人2萬元、門診治療保戶每人2,000元。
(時報資訊)
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