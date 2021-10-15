不管你是到超商郵局排隊領紙本，還是選擇電子票證、行動支付或信用卡數位綁定，10月8日起已可使用五倍券，使用期限至明年4月底。而除了五倍券，還有以單一平台登記的8大加碼券，其中僅好食券免抽籤，數位綁定就能領；而面額千元的i原券，則僅限綁定台灣Pay才能抽，且10月11日起至11月5日周周抽，若加上各縣市自行加碼的地方券，如台北市熊好券、高雄券、桃園好市券等，幾乎每天都有獎可兌，成為後疫情時代中，台灣社會的生活小確幸。然而，各券別五花八門、種類繁多，自己到底有沒中？票券金額與使用範圍為何？這裡一次看個夠。