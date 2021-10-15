【時報記者莊丙農台北報導】三商壽(2867)公布自結財報，第3季稅後虧損7.8億元，前3季自結稅後淨利19.6億元，年成長451％，每股稅後盈餘為0.76元，公司指出，外匯操作得宜，避險成本持續改善，且第3季末負債成本率3.45％，較去年同期減少6個基本點，有助於獲利表現。
三商壽表示，持續深耕投資型及保障型商品的推廣，在疫情干擾下前3季新契約保費收入達227億元，年成長5.3％，主要受惠於投資型商品新契約保費較去年同期成長41％，長年繳投資型新契約保費亦較去年同期成長35％。
受到COVID-19疫情影響，為提升客戶體驗，三商壽加速投入金融科技應用，持續優化遠距投保服務及推動各項線上服務。此外，為協助受疫情影響致經濟困難保戶度過難關，亦響應政府政策，於7月至9月間辦理「經濟弱勢紓困保單借款優惠利率專案」，減緩保戶經濟壓力。
(時報資訊)
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