【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：

1.南港(2101)：每股成交價41.6元，成交量520萬股，成交金額2億1632萬元。

2.統一(1216)：每股成交價67.6元，成交量47萬3000股，成交金額3197萬4800元。

3.統一(1216)：每股成交價67.55元，成交量48萬股，成交金額3242萬4000元。

4.南港(2101)：每股成交價41.6元，成交量180萬股，成交金額7488萬元。

5.泰豐(2102)：每股成交價27.6元，成交量900萬股，成交金額2億4840萬元。

6.台達電(2308)：每股成交價240元，成交量20萬股，成交金額4800萬元。

7.台達電(2308)：每股成交價239.25元，成交量10萬股，成交金額2392萬5000元。

8.台達電(2308)：每股成交價238.12元，成交量37萬3984股，成交金額8905萬3070元。

9.台達電(2308)：每股成交價238.07元，成交量52萬5016股，成交金額1億2499萬559元。

10.台積電(2330)：每股成交價598.5元，成交量22萬股，成交金額1億3167萬元。

11.台積電(2330)：每股成交價594.52元，成交量7萬2010股，成交金額4281萬1385元。

12.台積電(2330)：每股成交價594.44元，成交量7萬9990股，成交金額4754萬9256元。

13.南亞科(2408)：每股成交價63.76元，成交量34萬6040股，成交金額2206萬3510元。

14.南亞科(2408)：每股成交價63.72元，成交量30萬9960股，成交金額1975萬651元。

15.聯發科(2454)：每股成交價855.5元，成交量11萬股，成交金額9410萬5000元。

16.聯發科(2454)：每股成交價852.87元，成交量4萬7000股，成交金額4008萬4890元。

17.聯發科(2454)：每股成交價852.86元，成交量12萬1000股，成交金額1億319萬6060元。

18.巨大(9921)：每股成交價311.49元，成交量9萬7280股，成交金額3030萬1747元。

19.巨大(9921)：每股成交價311.47元，成交量5萬4720股，成交金額1704萬3638元。

20.泰銘(9927)：每股成交價28.2元，成交量60萬股，成交金額1692萬元。

(時報資訊)

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