【時報-台北電】南六(6504)辦理現增案發行普通股1800萬股，每股面額10元，業經金管會110年9月13日金管證發字第1100356970號函申報生效。該案申請延長募集期間業經110年10月15日金管證發字第1100370643號函准予備查在案，延長現金增資之募集期間三個月。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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