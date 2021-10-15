【時報記者沈培華台北報導】台灣鋼鐵集團旗下扣件大廠春雨（2012）今(15)日發行110年度第一次發行有擔保普通公司債，總額30億元，每張面額100萬元，發行價格以票面金額十足發行，期間為7年期，到期一次還本，發行利率為固定年利率0.65%，公司債保證委由第一銀行擔任。
由於美國聯準會為緩解通膨壓力，陸續釋放減債升息訊息，在目前國內外長期利率仍維持在較低水準之際，春雨發行7年期發行公債，相較銀行貸放之借款，資金運用之穩定性較高，鎖定長期資金成本，加強長期財務結構。
春雨今年9月自結合併營收為11.77億元，創單月歷史新高，第三季營收、前三季營收，也創下歷史新高。今年第2季營業利益率9.31%，為自102年採用IFRS後單季營業利益率之歷史次高。上半年稅後淨利較去年同期增加242%，每股淨利1.35元。
春雨表示，目前鋼鐵產業仍受塞港缺櫃、疫情等因素影響，但已逐步恢復穩定，各國基礎建設也陸續推出，鋼鐵需求上升。中國實施碳中和限制鋼鐵產量，加上國際煤碳價格飆漲，中國執行限電措施，使得國際鋼鐵供給下降。因需求增加及供給減少，鋼價可獲持續支撐，公司樂觀看待第四季營運表現。
(時報資訊)
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