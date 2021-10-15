台股本周震盪攻堅行情，周K線連兩紅，周指數上揚0.85％。國票投顧預期下周指數在16,600-17,200點區間震盪，下周看好六大題材類股，包含：電線電纜股、原物料股、IC設計股、車用電子股、主機板股、ABF載板股等。
國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：
1.台積電第三季本業獲利優於預期，後續產品平均單價可望上調，而且5G、HPC、車用市場的需求強勁，產能吃緊的狀況將延續至2022年。考量台積電對未來5年複合成長率維持10~15％看法不變，並有機會偏向上緣發展，加上公司對於毛利率維持50％以上充滿信心，將形成市場強勁支撐。
2.中國下令粗鋼減產30％，由於產量減少，但市場需求持續存在，台灣鋼鐵廠將有望迎接轉單效應，另中國錯峰生產方式確保產量不會大幅波動，預期供需將會持續吃緊，這些原因都將推升鋼價高檔有撐，有望提升鋼鐵類股營運維持高檔。
3.美股財報季正式開跑，打頭陣的摩根士丹利、花旗、富國等銀行股財報皆優於市場預期，暗示通膨雖逐漸升高，但對第三季企業獲利影響有限，可望減輕市場疑慮。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：