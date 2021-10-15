富邦投信14日公布富邦臺灣中小（00733）及富邦臺灣優質高息（00730）收益分配，兩檔ETF10月預計配息金額每單位分別是2.09元、1.127元，若依10/14收盤價換算的殖利率分別約5.31％、5.57％。
富邦投信指出，為保障既有基金受益人之權益，避免除息日前本基金因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，已公告至10月18日為止，進行富邦臺灣中小（00733）初級市場申購控管，每日僅開放3組申購（1組為50萬個單位數），不過投資人仍可透過次級市場正常交易。
根據富邦投信10/14發布之公告，上述2檔台股ETF每單位配息金額分別為：富邦臺灣中小（00733）為每單位2.09元，按10月14日收盤價換算現金殖利率5.31％，創下過去兩年新高；而富邦臺灣優質高息（00730）為每單位1.127元，換算現金殖利率5.57％，2檔ETF的除息日為10月19日，參與除息的最後買進日為10月18日前，配息發放日則是11月19日。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：