富邦投信14日公布富邦臺灣中小（00733）及富邦臺灣優質高息（00730）收益分配，兩檔ETF10月預計配息金額每單位分別是2.09元、1.127元，若依10/14收盤價換算的殖利率分別約5.31％、5.57％。

富邦投信指出，為保障既有基金受益人之權益，避免除息日前本基金因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，已公告至10月18日為止，進行富邦臺灣中小（00733）初級市場申購控管，每日僅開放3組申購（1組為50萬個單位數），不過投資人仍可透過次級市場正常交易。

根據富邦投信10/14發布之公告，上述2檔台股ETF每單位配息金額分別為：富邦臺灣中小（00733）為每單位2.09元，按10月14日收盤價換算現金殖利率5.31％，創下過去兩年新高；而富邦臺灣優質高息（00730）為每單位1.127元，換算現金殖利率5.57％，2檔ETF的除息日為10月19日，參與除息的最後買進日為10月18日前，配息發放日則是11月19日。

(時報資訊)