大陸政協委員、上海新金融研究院理事長屠光紹出席首屆新金融青年論壇時表示，上海的金融開放有一個很重要的關鍵是國際板的建設，國際板時機已經成熟。

屠光紹指出，國際板的建設不是簡簡單單說開國際板，當前上海國際金融中心建設的過程中，包括生態體系的擴大開放，國際板有更新、更重要的現實意義和長遠意義。

屠光紹認為，國際板的建設，首先是進一步市場開放的重要體現，應該有境外公司到中國上市，體現擴大開放，深度開放。第二，從上海國際金融中心的功能來說，要在雙循環當中起到國際資源配置的重要樞紐和節點作用。

第三，深層次開放包括制度性開放，中國的金融制度、市場制度要對標國際的高標準，但是應該形成中國在規則、規制、標準和管理方面都要能夠更多參與國際遊戲規則的制定，更多發揮中國國際金融中心的作用。

(時報資訊)

#上海 #國際板

主要市場指數

紐約道瓊
34912.56 +534.75(1.56%)
05:00
S&P500
4438.26 +74.46(1.71%)
05:00
Nasdaq
14823.43 +251.79(1.73%)
05:16
費半指數
3291.24 +98.48(3.08%)
05:16
日經225
29068.63 +517.70(1.81%)
14:15
南韓KOSPI
3015.06 +26.42(0.88%)
14:30
香港恆生
25251.52 +288.93(1.16%)
14:51
上證指數
3571.09 +12.81(0.36%)
14:51
深圳成指
14407.04 +65.66(0.46%)
14:51
英國FTSE
7207.71 0.00(0.00%)
10/14
法國CAC
6685.21 0.00(0.00%)
00:05
德國DAX
15462.72 +213.34(1.40%)
10/14

延伸閱讀