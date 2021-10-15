大陸政協委員、上海新金融研究院理事長屠光紹出席首屆新金融青年論壇時表示，上海的金融開放有一個很重要的關鍵是國際板的建設，國際板時機已經成熟。
屠光紹指出，國際板的建設不是簡簡單單說開國際板，當前上海國際金融中心建設的過程中，包括生態體系的擴大開放，國際板有更新、更重要的現實意義和長遠意義。
屠光紹認為，國際板的建設，首先是進一步市場開放的重要體現，應該有境外公司到中國上市，體現擴大開放，深度開放。第二，從上海國際金融中心的功能來說，要在雙循環當中起到國際資源配置的重要樞紐和節點作用。
第三，深層次開放包括制度性開放，中國的金融制度、市場制度要對標國際的高標準，但是應該形成中國在規則、規制、標準和管理方面都要能夠更多參與國際遊戲規則的制定，更多發揮中國國際金融中心的作用。
(時報資訊)
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