台積電法說報喜+美股走揚，帶動15日大盤強勢攻堅行情，指數開高上揚收16,781.19點、大漲2.40％。台新投顧下周看好九大題材類股，包含：半導體股、PCB股、再生能源股、蘋概股、鋼鐵股、金融股、塑膠股、紡織製鞋股、資產股等，研判下周指數將在16,500-17,100點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：1.電子新產品陸續發表，帶動市場需求商機。2.振興五倍券上路，提供內需產業相關廠商活水。3.疫苗覆蓋率持續攀升，有利疫情趨緩。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：1.外資15日雖買超279億元，但近期操作動向仍偏空，不利盤勢資金動能。2.進入國內外企業財報高峰期，增添業績不確定變數。3.美國通膨驅動美國債券殖利率彈升，不利美股表現。

(時報資訊)

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