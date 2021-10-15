藍天電腦（2362）近年持續活化手上持有之不動產等資產，今（15）日再公告以41億元總額，將目前位於新北市三重的總部大樓出售予全球人壽保險股份有限公司，預估貢獻處分利益為9.08億元，挹注稅後每股盈餘（EPS）達1.5元。

藍天表示，該筆處分利益將於今年第四季認列，至於目前公司總部所使用的四個樓層，也已簽訂售後回租合約，租期訂為4年。

此外，藍天將於10月18日起買回庫藏股1萬張、轉讓予員工，預計買回間價格28元～42元、總額上限24.67億元。

藍天今年在筆電事業及中國通路事業同步增溫帶動下，上半年合併營收已刷新歷年同期新高、來到119.75億元，稅後淨利更繳出逾5倍年增、達7.09億元的表現，上半年EPS則為1.19元，亦已超越去年度。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意