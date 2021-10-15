三福化（4755）受惠下游面板業走入旺季，加上顯影劑回收處理量增加，稼動率、產品組合提振，搭配漲價策略，有助支撐第三季毛利率推升至20％水準。越南材料廠第四季完工投產，氣體廠預期明年可望投產，營運再添動能。
此外，永光（1717）今年色料及電子、特用化學品持穩升溫，表現相對趨緩的碳粉業務也因需求陸續回籠，加上開發彩粉業務有成，九月達年增31％正向發展。在各產品線全面推升下，營運蓄勢更上層樓。
永光色料化學品營收占比45％、特用化學品約26％、電子化學品14％、碳粉12％、醫藥化學品約3％。前三季特用化學品年增38％、色料化學品年增20％、醫藥化學品年增17％、電子化學品年增14％，碳粉成長3％。
永光指出，雖然航運船期相對仍然混亂，可能會造成部分營收認列發生遞延，整體來看，今年疫後市場需求回升，目前各項事業發展正向，營運成長可期。
三福化半導體應用營收占比從2017年4％提高至9％，今年可望挑戰雙位數成長。因本業成長、業外處分加持，上半年獲利年增17％，EPS2.14元。
因應高階IC封裝製程改變，三福化推出可回收光阻劑剝離劑，台灣南科的IC顯影液製程則加以優化。受制缺工導致整體進度不符預期，今年部分顯影劑回收工程業績遞延至明年。
越南新廠布局，年產3,200噸材料廠第四季將展開投產，主為下游太陽能板化學品；氣體廠估計今年完工、明年投產，強化長期營運利基。
(時報資訊)
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