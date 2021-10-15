【時報-台北電】英利-KY(2239)發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債，債款代收銀行已於110年10月15日收足所有應募款項共計新台幣5億元，並匯撥至專戶存儲銀行。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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