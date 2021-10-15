【時報記者任珮云台北報導】市場從去年底開始就傳言，鴻海(2317)從緯穎(6669)手上搶下微軟高毛利伺服器訂單。而外資券商也陸續出報告，認為就零組件採購能力，鴻海更勝一籌，HPE和Dell也都是鴻海的企業伺服器客戶。緯穎今天股價跌破「8」字頭，以781元收盤，股價創今年5月以來新低。

緯穎9月營收167.46億元，月增16.68%、年減0.4%。美系外資認為，持續的供應鏈緊張問題，以及雲端伺服器資本支出2022年起出現放緩，將讓緯穎銷售、盈利和估值面臨更大壓力，加上來自鴻海(2317)的競爭，因此下調緯穎評級由「買進」下修至「表現不如大盤」（Underperform），目標價707元。

美系外資下修緯穎目標價的4大因素: (1)下半年的營收和獲利放緩。(2)零組件缺料未緩解。(3)雲端伺服器成長放緩。(4)競爭者增加以及因營收獲利放緩的被潛在降評風險。

緯穎第三季營收為452億元，年減4.2%，季減達11.8%。受到3Q營收壓縮，估值也面臨修正。受到零組件供應短缺，經營階層下調對H2的展望，並認為缺料的衝擊會延續到明年。

美系外資指出，反觀緯穎的強大競爭者鴻海，去年從緯穎手上搶下微軟伺服器訂單，今年3Q伺服器營收的成長有1成的季增。

而就雲端伺服器的產業動能來看，明年的成長會由過去幾年的高成長調整至成長放緩，7大雲端業者包括FAMG（Facebook,Apple）、Microsoft,GOOGLE）和BAT(Baidu,Alibaba,Tencent)的資本支出也都大不如前。7大雲端業者明年的資本支出年增約9%，遠低於前幾年動不動就2成以上的2位數年增長，2020年的年增為28%，2019年的年增為34%。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意