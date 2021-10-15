颱風襲港緊接重陽節假期，港股連續休市兩天，期間外圍美股先跌後升，15日在A股造好支撐下，港股復市顯著造好，恒指重上兩萬五。

香港信報報導，恒指15日開盤漲224點，報25,187，升幅隨即收窄，曾倒跌33點，見24,929點全日低，稍破兩萬五後回升，並漲破開市高位，半日升207點。

午後恒指再升破上午高位，以全日最高位收盤，報25,330，升368點，漲幅為1.48％，成交額為1,796億港元。恒生科技指數收盤漲1.9％，報6,318點。

個股方面，美團升逾4％，吉利、長汽、比亞迪升逾7％。中遠海控逆市跌近一成。

(時報資訊)

#港股 #恒指 #A股

主要市場指數

紐約道瓊
34912.56 +534.75(1.56%)
05:00
S&P500
4438.26 +74.46(1.71%)
05:00
Nasdaq
14823.43 +251.79(1.73%)
05:16
費半指數
3291.24 +98.48(3.08%)
05:16
日經225
29068.63 +517.70(1.81%)
14:15
南韓KOSPI
3015.06 +26.42(0.88%)
14:30
香港恆生
25251.52 +288.93(1.16%)
14:51
上證指數
3571.09 +12.81(0.36%)
14:51
深圳成指
14407.04 +65.66(0.46%)
14:51
英國FTSE
7207.71 0.00(0.00%)
10/14
法國CAC
6685.21 0.00(0.00%)
00:05
德國DAX
15462.72 +213.34(1.40%)
10/14

延伸閱讀