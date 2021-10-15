颱風襲港緊接重陽節假期，港股連續休市兩天，期間外圍美股先跌後升，15日在A股造好支撐下，港股復市顯著造好，恒指重上兩萬五。
香港信報報導，恒指15日開盤漲224點，報25,187，升幅隨即收窄，曾倒跌33點，見24,929點全日低，稍破兩萬五後回升，並漲破開市高位，半日升207點。
午後恒指再升破上午高位，以全日最高位收盤，報25,330，升368點，漲幅為1.48％，成交額為1,796億港元。恒生科技指數收盤漲1.9％，報6,318點。
個股方面，美團升逾4％，吉利、長汽、比亞迪升逾7％。中遠海控逆市跌近一成。
(時報資訊)
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