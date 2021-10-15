Disney+大動作宣布進入台灣市場，並且牽手台灣大哥大及凱擘大寬頻展開合作之旅，3年前獨家代理Netflix來台的中華電信，董事長謝繼茂15日首度公開針對此事回應表示，Disney+擁有非常好的內容節目，樂見Disney+進入台灣。
謝繼茂認為，為了進入台灣市場，Disney+投入了很多資源完成此事，但中華電信也有相對應的內容，包括三年前引進台灣市場的Netflix、運動賽事節目、4k、多視角、沈浸式服務等。
謝繼茂強調，中華電信希望全力發展差異性的專長，就能對Disney+來台，產生平衡的效果。中華電信MOD擁有207萬用戶，目前是國內最大影視音平台。
(時報資訊)
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