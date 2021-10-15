宏達電今日發表全新概念產品－VIVE Flow，為首款結合手機使用情境同時提供完整VR應用內容的沉浸式VR眼鏡，其適用搭配安卓手機，直覺性操控不受空間限制，隨時隨地皆可擁有劇院級大螢幕享受，且看好 VR（虛擬實境）崛起，看好這款產品銷量將超越過往自家VR產品總和，可望交出漂亮成績單。
宏達電亞太區總經理黃昭穎表示，HTC將累積20餘年的技術能量，結合手機與VR優勢，整合成新的應用，推出全新的產品概念-沉浸式VR眼鏡，在現今訊息永遠過載的時代中，VIVE Flow的輕便設計，可隨時隨地提供消費者一個感官自由探索、身心靈平衡與放鬆的專屬寧靜片刻，帶來更具專注力的生活方式，讓人們更有效率、行動力以及更加健康與快樂。」
宏達電此次也與中華電合作購機方案，11月1日起於中華電信門市開賣。中華電信行動通信分公司副總經理胡學海表示，中華電信與HTC為長期重要合作夥伴，雙方於2020年開始針對5G進行合作，共同打造5G娛樂新體驗，同時整合旗下的中華電信 Hami 應用服務與HTC全球VR應用商店及內容訂閱服務平台Viveport，致力提供客戶嶄新娛樂生活。
胡學海也看好，疫情加速新型態生活及虛擬世界蔚為風潮，此次HTC推出輕便沉浸式VR眼鏡－VIVE Flow，能讓消費者享受專屬式的沉浸體驗，無論身處何時何地，皆能輕鬆於工作和休閒娛樂間取得平衡。
宏達電 内容暨平台總經理林俊吳則表示，HTC認為『元宇宙』是一個連結虛擬與真實的平台，結合互動性、多元性、沈浸感等優勢，為消費者打造出不論是用手機、電腦、VR裝置都能進入的虛擬世界，還能製作3D虛擬人像探索各種元宇宙內的活動。
以「貓美術館線上展」這個由山本修老師推出的一系列貓畫創作為例，在過去都以實體方式展覽，現在搬到了虛擬世界，透過VIVE Flow沉浸式VR眼鏡進入展館，可以瀏覽更多畫作的細節，在展館中也可以與旁邊一起觀展的觀眾進行互動。為用戶帶來超乎想像的新型態活動、創作形式及商業模式。
(時報資訊)
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